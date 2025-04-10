x
10 апреля 2025
|
последняя новость: 07:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 апреля 2025
|
10 апреля 2025
|
последняя новость: 07:54
10 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Гандбол. Матчи Исландия - Израиль проходят без зрителей из-за опасения провокаций

Гандбол
время публикации: 10 апреля 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 07:50
Гандбол. Матчи Исландия - Израиль проходят без зрителей из-за опасения провокаций
AP Photo/Petr David Josek

Полиция рекомендовала Федерации гандбола Исландии провести матч женских сборных Исландии и Израиля без зрителей, сообщает Исраэль а-Йом"."

Руководство полиции опасается роста напряжения и политических провокаций.

В первом матче исландки победили 39:27.

Повторный матч состоится сегодня.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2025

Гандбол. Обладателем Кубка Израиля стал "Апоэль" (Ашдод)
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 марта 2025

Гандбол. Израильтяне проиграли сборной Румынии в отборочном матче чемпионата Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2025

Отборочный матч чемпионата Европы по гандболу. Израильтяне сыграли вничью со сборной Румынии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2025

Чемпионами мира по гандболу стали датчане