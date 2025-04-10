Гандбол. Матчи Исландия - Израиль проходят без зрителей из-за опасения провокаций
время публикации: 10 апреля 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 10 апреля 2025 г., 07:50
Полиция рекомендовала Федерации гандбола Исландии провести матч женских сборных Исландии и Израиля без зрителей, сообщает Исраэль а-Йом"."
Руководство полиции опасается роста напряжения и политических провокаций.
В первом матче исландки победили 39:27.
Повторный матч состоится сегодня.
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