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Гандбол. Обладателем Кубка Израиля стал "Апоэль" (Ашдод)

Гандбол
время публикации: 28 марта 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 20:25
Гандбол. Обладателем Кубка Израиля стал "Апоэль" (Ашдод)
AP Photo/Aaron Favila

Обладателем Кубка Израиля по гандболу (мужчины) в четвертый раз стал "Апоэль" (Ашдод).

В финале южане победили 37:32 "МС Холон".

Первый раз "Апоэль" (Ашдод) выиграл Кубок в 2021 году.

"Холон" во второй раз в истории играл в финале Кубка Израиля, и во второй раз проиграл.

Главный тренер Олег Бутенко в седьмой раз завоевал Кубок Израиля, во второй раз с ашдодским "Апоэлем" (первый раз - в 2021 году).

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