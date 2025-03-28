Гандбол. Обладателем Кубка Израиля стал "Апоэль" (Ашдод)
время публикации: 28 марта 2025 г., 20:17 | последнее обновление: 28 марта 2025 г., 20:25
Обладателем Кубка Израиля по гандболу (мужчины) в четвертый раз стал "Апоэль" (Ашдод).
В финале южане победили 37:32 "МС Холон".
Первый раз "Апоэль" (Ашдод) выиграл Кубок в 2021 году.
"Холон" во второй раз в истории играл в финале Кубка Израиля, и во второй раз проиграл.
Главный тренер Олег Бутенко в седьмой раз завоевал Кубок Израиля, во второй раз с ашдодским "Апоэлем" (первый раз - в 2021 году).
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