Олимпиада. Пятиборье. Египтянин установил мировой рекорд
время публикации: 10 августа 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 20:42
Чемпионом Парижской олимпиады в современном пятиборье стал египтянин Ахмед Эльгенди, установивший мировой рекорд - 1555 очков.
Ахмед Эльгенди - серебряный призер Токийской олимпиады, чемпион мира 2023 года.
На втором месте японец Тайсу Сато.
Бронзовую медаль завоевал итальянец Джорджо Малан.
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