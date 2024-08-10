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Спорт

Олимпиада. Пятиборье. Египтянин установил мировой рекорд

время публикации: 10 августа 2024 г., 20:42 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 20:42
Олимпиада. Пятиборье. Египтянин установил мировой рекорд
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Чемпионом Парижской олимпиады в современном пятиборье стал египтянин Ахмед Эльгенди, установивший мировой рекорд - 1555 очков.

Ахмед Эльгенди - серебряный призер Токийской олимпиады, чемпион мира 2023 года.

На втором месте японец Тайсу Сато.

Бронзовую медаль завоевал итальянец Джорджо Малан.

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