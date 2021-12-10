Россиянки сыграли вничью со сборной Словении. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Россиянки сыграли вничью со сборной Словении 26:26.
Нидерланды - Румыния 31:30
Россия - Словения 26:26
Черногория - Сербия 25:27
Норвегия - Пуэрто-Рико 43:7
Франция - Польша 26:16
Казахстан - Швеция 20:55
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// NEWSru.co.il // Спорт // 08 декабря 2021
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// NEWSru.co.il // Спорт // 04 декабря 2021
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