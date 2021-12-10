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NEWSru.co.il :: Спорт10 декабря 2021 г., 08:18

Россиянки сыграли вничью со сборной Словении. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу

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Россиянки сыграли вничью со сборной Словении. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу

В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Россиянки сыграли вничью со сборной Словении 26:26.

Нидерланды - Румыния 31:30

Россия - Словения 26:26

Черногория - Сербия 25:27

Норвегия - Пуэрто-Рико 43:7


Франция - Польша 26:16

Казахстан - Швеция 20:55

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