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NEWSru.co.il :: Спорт10 декабря 2021 г., 08:59

Участники плэй-офф Лиги Европы

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Участники плэй-офф Лиги Европы

Определились участники плэй-офф (стыковых матчей и 1/8 финала) лиги Европы. "Шериф" стал первым клубом из Молдовы, вышедшим в плэй-офф еврокубков.

В стыковых матчах сыграют команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и третьи - Лиги чемпионов: "Бетис", "Спортинг" (Брага), "Динамо" (Загреб), "Лацио", "Наполи", "Олимпиакос", "Реал Сосьедад", "Глазго Рейнджерс", "Аталанта", "Барселона", "Боруссия" (Дортмунд), "Зенит", "Лейпциг", "Порту", "Севилья", "Шериф".

Напрямую в 1/8 финала вышли победители групп Лиги Европы: "Айнтрахт" (Франкфурт), "Байер" (Леверкузен), "Спартак" (Москва), "Вест Хэм", "Галатасарай", "Лион", "Монако", "Црвена Звезда".


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