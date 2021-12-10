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NEWSru.co.il :: Спорт10 декабря 2021 г., 08:30

Все участники плэй-офф Лиги чемпионов

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Все участники плэй-офф Лиги чемпионов

Определились все участники плэй-офф Лиги чемпионов. Последним в следующий этап вышел "Вильярреал".

В 1/8 финала сыграют: "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "Лилль", "Зальцбург", "Ювентус", "Челси", "Вильярреал".

Жеребьевка следующего этапа Лиги чемпионов состоится в Ньоне 13 декабря.


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