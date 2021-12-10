Все участники плэй-офф Лиги чемпионов
Определились все участники плэй-офф Лиги чемпионов. Последним в следующий этап вышел "Вильярреал".
В 1/8 финала сыграют: "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер", "Бавария", "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "Лилль", "Зальцбург", "Ювентус", "Челси", "Вильярреал".
Жеребьевка следующего этапа Лиги чемпионов состоится в Ньоне 13 декабря.
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