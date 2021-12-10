Бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье могут исключить из олимпийской программы
В список видов спорта, которые войдут в программу олимпиады в Лос-Анджелесе (2028 годы), не включены бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье, сообщает официальный сайт МОК.
Пока это не означает, что эти виды спорта исключены из олимпийской программы. Окончательно список олимпийских видов спорта олимпиады 2028 будет утвержден в 2023 году.
У федераций есть время на исправление ситуации.
Федерация бокса должна исправить вопросы судейства и решить проблемы с финансовой прозрачностью.
Федерация тяжелой атлетики должна представить убедительную программу борьбы с допингом.
Федерации современного пятиборья предстоит разработать предложения по изменению программы соревнований, и удешевлению проведения турнира.
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