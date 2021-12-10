Умер победитель Супербоула 2016 года
9 декабря в своем доме в Розуэлле, Джорджия, был найден мертвым 33-летний известный футболист (американский футбол) Демариюс Томас, сообщает The Denver Post.
По предварительным данным, он умер от последствий травм, полученных в ДТП в 2019 году.
28 июня 2021 года Демариюс Томас объявил о завершении карьеры футболиста.
Он выступал за клубы "Денвер Бронкос" (чемпион Супербоула 2016 года), "Хьюстон Тексанс", "Нью-Ингланд Пэтриотс" и "Нью-Йорк Джетс".
Демариюс Томас четыре раза участвовал в Про-Боул (Матче всех звезд).
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