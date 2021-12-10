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NEWSru.co.il :: Спорт10 декабря 2021 г., 09:57

500-я победа Флери. Хет-трик австралийца. Шутауты Флери, Хеллебайка, Куика

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Джонатан куик в матче против "Далласа"

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" победил "Монреаль" 2:0. "Сент-Луис" разгромил "Детройт" 6:2. "Эдмонтон" уступил "Бостону" 2:3. "Лос-Анджелес" уверенно победил "Даллас" 4:0.

Коламбус Блю Джекетс - Анахайм Дакс 1:2 (буллиты)

Победный буллит (счет в серии 1:2) забросил Рикард Ракелль.

Монреаль Канадиенз - Чикаго Блэк Хоукс 0:2


Счет по броскам 30:25 в пользу канадцев. Марк-Андре Флери совершил второй шутаут в сезоне и одержал 500-ю победу в НХЛ.

Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бей Лайтнинг 3:5

Стивен Стэмкос (Тампа) забил гол и сделал три голевые передачи.

Нью-Йорк Айлендерс - Нешвилл Прэдейторз 3:4

На 53-й минуте хозяева вели в счете 3:2. Счет сравнял Яков Тренин. За 12 секунд до финальной сирены Эели Толванен забросил победную шайбу.

Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингз 6:2

Три шайбы забросил австралиец Натан Уокер.

Калгари Флэймз - Каролина Хурикейнз 1:2 (овертайм)

На 65-й минуте победный гол забросил Себастьян Ахо.

Эдмонтон Ойлерз - Бостон Брюинз 2:3

Гости вели в счете 2:0. Леон Драйзайтль забросил две шайбы 2:2. На 58-й минуте победный гол забил Мэтт Гжельчик.

Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 0:3


Две шайбы забросил Кайл Коннор.

Первый шутаут в сезоне совершил Коннор Хеллебайк, отразивший 25 бросков.

Лос-Анджелес Кингз - Даллас Старз 4:0

Джонатан Куик совершил второй шутаут в сезоне, отразив 27 бросков.

Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд 2:5

"Миннесота" первой в сезоне забросила 100 шайб. На втором месте "Колорадо" - 99 голов.

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