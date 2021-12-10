500-я победа Флери. Хет-трик австралийца. Шутауты Флери, Хеллебайка, Куика
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Чикаго" победил "Монреаль" 2:0. "Сент-Луис" разгромил "Детройт" 6:2. "Эдмонтон" уступил "Бостону" 2:3. "Лос-Анджелес" уверенно победил "Даллас" 4:0.
Коламбус Блю Джекетс - Анахайм Дакс 1:2 (буллиты)
Победный буллит (счет в серии 1:2) забросил Рикард Ракелль.
Монреаль Канадиенз - Чикаго Блэк Хоукс 0:2
Счет по броскам 30:25 в пользу канадцев. Марк-Андре Флери совершил второй шутаут в сезоне и одержал 500-ю победу в НХЛ.
Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бей Лайтнинг 3:5
Стивен Стэмкос (Тампа) забил гол и сделал три голевые передачи.
Нью-Йорк Айлендерс - Нешвилл Прэдейторз 3:4
На 53-й минуте хозяева вели в счете 3:2. Счет сравнял Яков Тренин. За 12 секунд до финальной сирены Эели Толванен забросил победную шайбу.
Сент-Луис Блюз - Детройт Ред Уингз 6:2
Три шайбы забросил австралиец Натан Уокер.
Калгари Флэймз - Каролина Хурикейнз 1:2 (овертайм)
На 65-й минуте победный гол забросил Себастьян Ахо.
Эдмонтон Ойлерз - Бостон Брюинз 2:3
Гости вели в счете 2:0. Леон Драйзайтль забросил две шайбы 2:2. На 58-й минуте победный гол забил Мэтт Гжельчик.
Сиэтл Кракен - Виннипег Джетс 0:3
Две шайбы забросил Кайл Коннор.
Первый шутаут в сезоне совершил Коннор Хеллебайк, отразивший 25 бросков.
Лос-Анджелес Кингз - Даллас Старз 4:0
Джонатан Куик совершил второй шутаут в сезоне, отразив 27 бросков.
Сан-Хосе Шаркс - Миннесота Уайлд 2:5
"Миннесота" первой в сезоне забросила 100 шайб. На втором месте "Колорадо" - 99 голов.
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