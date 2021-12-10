Сотый "трипл-дабл" Леброна Джеймса. Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Юта" разгромила "Филадельфию" 118:96. "Мемфис" победил "Лейкерс" 108:95.
Филадельфия Сиксерз - Юта Джаз 96:118
Мемфис Гризлис -Лос-Анджелес Лейкерс 108:95
Леброн Джеймс набрал 20 очков, сделал 10 подборов и 11 передач. Он стал пятым игроком в истории лиги, сделавшим 100 "трипл-даблов".
Сан-Антонио Сперз - Денвер Наггетс 123:111
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