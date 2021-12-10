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NEWSru.co.il :: Спорт10 декабря 2021 г., 09:20

Сотый "трипл-дабл" Леброна Джеймса. Результаты матчей

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Сотый "трипл-дабл" Леброна Джеймса. Результаты матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Юта" разгромила "Филадельфию" 118:96. "Мемфис" победил "Лейкерс" 108:95.

Филадельфия Сиксерз - Юта Джаз 96:118

Мемфис Гризлис -Лос-Анджелес Лейкерс 108:95

Леброн Джеймс набрал 20 очков, сделал 10 подборов и 11 передач. Он стал пятым игроком в истории лиги, сделавшим 100 "трипл-даблов".

Сан-Антонио Сперз - Денвер Наггетс 123:111


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