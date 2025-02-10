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Супербоул: "Филадельфия Иглз" стали чемпионами НФЛ

Американский футбол
время публикации: 10 февраля 2025 г., 05:40 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 05:48
Супербоул: "Филадельфия Иглз" стали чемпионами НФЛ
AP Photo/Matt Slocum

Вечером в воскресенье, 9 февраля, в Новом Орлеане (Луизиана) состоялся финальный матч Национальной футбольной лиги США – Супербоул, одно из главных спортивных событий года в Северной Америке.

Победу одержала команда "Филадельфия Иглз", одолевшая соперников из "Канзас-Сити Чифс" со счетом 40-22. "Филадельфия Иглз" стали чемпионами НФЛ второй раз и впервые за последние восемь лет.

"Канзас-Сити Чифс" в прошлые годы побеждали в финале дважды подряд. Им не удалось стать первой командой в истории, выигравшей третий чемпионат подряд.

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