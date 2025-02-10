Супербоул: "Филадельфия Иглз" стали чемпионами НФЛ

Вечером в воскресенье, 9 февраля, в Новом Орлеане (Луизиана) состоялся финальный матч Национальной футбольной лиги США – Супербоул, одно из главных спортивных событий года в Северной Америке.

Победу одержала команда "Филадельфия Иглз", одолевшая соперников из "Канзас-Сити Чифс" со счетом 40-22. "Филадельфия Иглз" стали чемпионами НФЛ второй раз и впервые за последние восемь лет.

"Канзас-Сити Чифс" в прошлые годы побеждали в финале дважды подряд. Им не удалось стать первой командой в истории, выигравшей третий чемпионат подряд.