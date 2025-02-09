Результативная передача Цукера. 15-я волевая победа "Далласа". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Даллас" в гостях разгромил "Сан-Хосе" 8:3.

Нешвилл Прэдейчез - Баффало Сейбрз 6:4

По 4 очка набрали игроки "Нешвилла" Джонатан Марчессо (1 + 3) и Райан О`Рейлли (0 + 4).

Еврейский нападающий "Баффало" Джейсон Цукер сделал результативную передачу. Он набирает очки в четвертом матче подряд.

Калгари Флэймз - Сиэтл Кракен 2:3 (овертайм)

На 54-й минуте хозяева вели в счете 2:0. Гости забили два гола за 127 секунд.

На 63-й минуте победную шайбу забросил Мэтью Беньерс.

"Сиэтл" в четвертый раз в истории и во второй раз в этом сезоне сумел отыграться, проигрывая не меньше двух шайб в третьем периоде.

Сан-Хосе Шаркс - Даллас Старз 3:8

"Акулы" вели в счете 2:0.

Еврейский форвард "Сан-Хосе" Люк Кунин отыграл 16 минут 41 секунду. Показатель -2.

Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман отыграл 24 минуты. Показатель -2.

15-я волевая победа "Далласа" в этом сезоне.

Маклин Селлебрини сделал голевую передачу и установил рекорд "Сан-Хосе" - быстрее всех новичков клуба набрал 40 очков - в 45 играх. Роб Годро в 1992-93 годах набрал 40 очков в 55 играх.

Лос-Анджелес Кингс - Анахайм Дакс 1:2 (буллиты)

Гости реализовали оба буллита. Хозяева буллитов не забили.

Голкипер "селезней" Лукас Достал отразил 43 броска. Это его 15-я победа в 32 играх в этом сезоне.

"Анахайм" выиграл третий матч подряд.