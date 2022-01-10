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NEWSru.co.il :: Спорт10 января 2022 г., 08:48

Суд разрешил Новаку Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Австралии

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Суд разрешил Новаку Джоковичу принять участие в Открытом чемпионате Австралии

В понедельник, 10 января, было объявлено, что знаменитый сербский теннисист Новак Джокович по решению суда сможет въехать в Австралию и принять участие в Открытом чемпионате Австралии.

Федеральный окружной суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича на решение аннулировать его австралийскую визу.

Напомним, что несколько дней назад 34-летний Джокович прилетел в Мельбурн, но его поместили в карантинный отель, так как у него не было справки о вакцинации против коронавируса. Адвокаты Джоковича представили документы, согласно которым недавно он перенес коронавирус, а значит считается переболевшим и выздоровевшим, что позволяет ему въехать в Австралию.

Новак Джокович в настоящее время является лидером международного рейтинга. Он 20 раз побеждал в турнирах Большого шлема, в том числе девять раз становился победителем Открытого чемпионата Австралии (включая 2021 год).


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