Лионель Месси повторил рекорд Кубка Америки

Сборная Аргентины вышла в финал Кубка Америки по футболу, который проходит в США, победив канадцев 2:0.

Лионель Месси забил второй гол в ворота сборной Канады и повторил рекорд Кубков Америки. Он забивал голы в матчах шести разных Кубков Америки.

Рекорд установил бразилец Зизиньо.

В матчах пяти разных Кубков Америки забивали уругвайцы Анхель Романо и Эктор Скароне, перуанцы Теодоро Фернандес и Паоло Герреро, парагваец Ильдефонсо Лопес.