Лионель Месси повторил рекорд Кубка Америки
время публикации: 10 июля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 09:40
Сборная Аргентины вышла в финал Кубка Америки по футболу, который проходит в США, победив канадцев 2:0.
Лионель Месси забил второй гол в ворота сборной Канады и повторил рекорд Кубков Америки. Он забивал голы в матчах шести разных Кубков Америки.
Рекорд установил бразилец Зизиньо.
В матчах пяти разных Кубков Америки забивали уругвайцы Анхель Романо и Эктор Скароне, перуанцы Теодоро Фернандес и Паоло Герреро, парагваец Ильдефонсо Лопес.
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