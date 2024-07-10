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Спорт

Лионель Месси повторил рекорд Кубка Америки

время публикации: 10 июля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 10 июля 2024 г., 09:40
Лионель Месси повторил рекорд Кубка Америки
AP Photo/Julia Nikhinson

Сборная Аргентины вышла в финал Кубка Америки по футболу, который проходит в США, победив канадцев 2:0.

Лионель Месси забил второй гол в ворота сборной Канады и повторил рекорд Кубков Америки. Он забивал голы в матчах шести разных Кубков Америки.

Рекорд установил бразилец Зизиньо.

В матчах пяти разных Кубков Америки забивали уругвайцы Анхель Романо и Эктор Скароне, перуанцы Теодоро Фернандес и Паоло Герреро, парагваец Ильдефонсо Лопес.

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