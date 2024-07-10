Кубок Америки. Аргентинцы победили канадцев и вышли в финал

Первым финалистом Кубка Америки по футболу, который проходит в США, стала сборная Аргентины.

Аргентинцы во второй раз на этом турнире обыграли команду Канады со счетом 2:0.

На матче присутствовал легендарный бразильский футболист Роналдо.

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Монтьель (Молина, 71), Ромеро, Лиссандро Мартинес, Тальяфико (Отаменди, 64), Ди Мария (Гонсалес, 78), Мак Аллистер (Паласиос, 78), Де Поль, Фернандес, Месси, Альварес (Лаутаро Мартинес, 78).

Канада: Крепо, Ларейя (Ахмед, 55), Джонстон, Корнелиус, Лумпунгу, Дэвис (Осорио, 71), Эуштакиу (Шуэнье, 72), Коне, Ларин, Дэвид (Олувасейи, 64), Шаффелбург (Миллар, 55).

В целом канадцев хватило минут на 20. В остальном в матче царил фаворит.

На 22-й минуте де Пауль из центра поля сделал длинную передачу. Альварес проскочил между центральными защитниками, вышел один на один и открыл счет 1:0.

На последних секундах первого тайма Дэвид нанес удар. Мяч попал в грудь вратаря сборной Аргентины.

На 51-й минуте Линель Месси метров с 15 отправил мяч в сетку 2:0.