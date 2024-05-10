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Кубок мира по спринту на каноэ. Результаты израильтян

время публикации: 10 мая 2024 г., 15:36 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 15:36
Кубок мира по спринту на каноэ. Результаты израильтян
AP Photo/Alexander Turnbull

В Сегеде, Венгрия, проходит Кубок мира по спринту на каноэ. Результаты выступлений израильских паралимпийцев.

Ади Эзра вышел в полуфинал на дистанции 200 метров (категория KL2). В финале В он занял шестое место.

Ирина Шафир (категория VL2) заняла в полуфинале шестое место.

В квалификации на дистанции 1000 метров (категория К1) Илья Подпольный занял четвертое место в квалификации. В полуфинальном заплыве он занял шестое место.

На дистанции 500 метров категория К1 Дарья Будуская в полуфинале заняла

Талия Эйлат (категория KL2) стала победительницей одного из полуфиналов и вышла в финал.

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