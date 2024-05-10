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Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

время публикации: 10 мая 2024 г., 14:41 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 14:41
Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
AP Photo/Martin Meissner

Сегодня в Чехии стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Матчи будут проходить в Праге и Остраве.

В первый день турнира состоятся четыре игры.

17:20 (по израильскому времени) Словакия - Германия

Швейцария - Норвегия

21:20. Чехия - Финляндия

Швеция - США.

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