Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

Сегодня в Чехии стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Матчи будут проходить в Праге и Остраве.

В первый день турнира состоятся четыре игры.

17:20 (по израильскому времени) Словакия - Германия

Швейцария - Норвегия

21:20. Чехия - Финляндия

Швеция - США.