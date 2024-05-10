Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
время публикации: 10 мая 2024 г., 14:41 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 14:41
Сегодня в Чехии стартует чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. Матчи будут проходить в Праге и Остраве.
В первый день турнира состоятся четыре игры.
17:20 (по израильскому времени) Словакия - Германия
Швейцария - Норвегия
21:20. Чехия - Финляндия
Швеция - США.
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