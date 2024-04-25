x
25 апреля 2024
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2024
|
25 апреля 2024
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Хорваты разгромили сборную Израиля

время публикации: 25 апреля 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 16:25
Чемпионат мира по хоккею. Хорваты разгромили сборную Израиля
AP Photo/Tony Gutierrez

В Белграде продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А (четвертый дивизион). В четвертом туре израильтяне проиграли сборной Хорватии 1:5.

Хорваты уверенно контролировали ход матча.

После первого периода 3:1, второго 4:1.

Две шайбы забросил Карло Маринкович (Акрони Есенице, Словения).

Гол в ворота хорватов забил Павыел Марщенок (Кфар-Саба Кингз), ранее выступавший в чемпионате Беларуси.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2024

Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили австралийцев, проигрывая 0:3 и 1:4
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 апреля 2024

Чемпионат мира по хоккею. Сербы разгромили сборную Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 апреля 2024

Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне проиграли исторический матч
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 апреля 2024

Хоккей. Чемпионками мира стали канадки