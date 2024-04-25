Чемпионат мира по хоккею. Хорваты разгромили сборную Израиля
время публикации: 25 апреля 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 16:25
В Белграде продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А (четвертый дивизион). В четвертом туре израильтяне проиграли сборной Хорватии 1:5.
Хорваты уверенно контролировали ход матча.
После первого периода 3:1, второго 4:1.
Две шайбы забросил Карло Маринкович (Акрони Есенице, Словения).
Гол в ворота хорватов забил Павыел Марщенок (Кфар-Саба Кингз), ранее выступавший в чемпионате Беларуси.
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