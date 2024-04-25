Чемпионат мира по хоккею. Хорваты разгромили сборную Израиля

В Белграде продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2А (четвертый дивизион). В четвертом туре израильтяне проиграли сборной Хорватии 1:5.

Хорваты уверенно контролировали ход матча.

После первого периода 3:1, второго 4:1.

Две шайбы забросил Карло Маринкович (Акрони Есенице, Словения).

Гол в ворота хорватов забил Павыел Марщенок (Кфар-Саба Кингз), ранее выступавший в чемпионате Беларуси.