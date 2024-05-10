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Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) вышел в финал Кубка Израиля по баскетболу

время публикации: 10 мая 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 19:32
Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) вышел в финал Кубка Израиля по баскетболу
AP Photo/Frank Franklin II

В финале Кубка Израиля по баскетболу состоится классическое противостояние: "Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим).

"Маккаби" в полуфинале разгромил "Ирони" (Кирьят-Ата) 102:67.

"Ирони" неожиданно уверенно выиграл первую четверть 27:18.

В дальнейшем игра шла под диктовку фаворита.

После 20 минут 48:38, 30 - 78:48.

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