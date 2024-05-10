Баскетбол. "Маккаби" (Тель-Авив) вышел в финал Кубка Израиля по баскетболу
время публикации: 10 мая 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 19:32
В финале Кубка Израиля по баскетболу состоится классическое противостояние: "Маккаби" (Тель-Авив) - "Апоэль" (Иерусалим).
"Маккаби" в полуфинале разгромил "Ирони" (Кирьят-Ата) 102:67.
"Ирони" неожиданно уверенно выиграл первую четверть 27:18.
В дальнейшем игра шла под диктовку фаворита.
После 20 минут 48:38, 30 - 78:48.
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