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Стрельба из лука. Израильтянин Шамай Ямром вышел в финал чемпионата Европы

время публикации: 10 мая 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 18:17
Стрельба из лука. Израильтянин Шамай Ямром вышел в финал чемпионата Европы
AP Photo/Matias Delacroix

В Эссене, Германия, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтянин Шамай Ямром вышел в финал в стрельбе из сборного лука.

В полуфинале он победил турка Эмирчана Хани 148:147.

Второй финалист определится в поединке Матиас Фуллертон (Дания) - Майк Шлоссер (Нидерланды).

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