Стрельба из лука. Израильтянин Шамай Ямром вышел в финал чемпионата Европы

В Эссене, Германия, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтянин Шамай Ямром вышел в финал в стрельбе из сборного лука.

В полуфинале он победил турка Эмирчана Хани 148:147.

Второй финалист определится в поединке Матиас Фуллертон (Дания) - Майк Шлоссер (Нидерланды).