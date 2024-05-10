Стрельба из лука. Израильтянин Шамай Ямром вышел в финал чемпионата Европы
время публикации: 10 мая 2024 г., 18:17 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 18:17
В Эссене, Германия, проходит чемпионат Европы по стрельбе из лука. Израильтянин Шамай Ямром вышел в финал в стрельбе из сборного лука.
В полуфинале он победил турка Эмирчана Хани 148:147.
Второй финалист определится в поединке Матиас Фуллертон (Дания) - Майк Шлоссер (Нидерланды).
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