Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Казахстане. Израильтянка Гефен Примо завоевала золотую медаль

Израильтянка Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) стала победительницей турнира "Большого шлема" по дзюдо, который проходит в Казахстане.

Она победила Софию Асвесту (Кипр), кореянку Йерин Юн, китаянку Йекин Жу (в полуфинале) и бразильянку Лариссу Пименту (в финале).

Гефен Примо - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года.