Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Казахстане. Израильтянка Гефен Примо завоевала золотую медаль
время публикации: 10 мая 2024 г., 16:23 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 16:23
Израильтянка Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) стала победительницей турнира "Большого шлема" по дзюдо, который проходит в Казахстане.
Она победила Софию Асвесту (Кипр), кореянку Йерин Юн, китаянку Йекин Жу (в полуфинале) и бразильянку Лариссу Пименту (в финале).
Гефен Примо - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 апреля 2024