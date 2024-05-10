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Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Казахстане. Израильтянка Гефен Примо завоевала золотую медаль

время публикации: 10 мая 2024 г., 16:23 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 16:23
Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Казахстане. Израильтянка Гефен Примо завоевала золотую медаль
AP Photo/Lewis Joly

Израильтянка Гефен Примо (весовая категория до 52 кг) стала победительницей турнира "Большого шлема" по дзюдо, который проходит в Казахстане.

Она победила Софию Асвесту (Кипр), кореянку Йерин Юн, китаянку Йекин Жу (в полуфинале) и бразильянку Лариссу Пименту (в финале).

Гефен Примо - двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира 2021 года.

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