Умер легендарный сумоист Акэбоно Таро
время публикации: 11 апреля 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 15:40
11 апреля на 55-м году жизни умер легендарный сумоист Акэбоно Таро, сообщают японские СМИ.
Причина смерти – сердечная недостаточность.
Борец стал первым не японцем, удостоенным ранга екодзуны. Акэбоно Таро – гаваец. Имя при рождении Чедвик Ханео Роуэн.
Он выиграл 11 турниров. Боевой вес – 230 кг.
В 2003-2006 годах Акэбоно Таро выступал в промоушене К-1 (кикбоксинг и ММА).
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