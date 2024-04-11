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Умер легендарный сумоист Акэбоно Таро

время публикации: 11 апреля 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 11 апреля 2024 г., 15:40
Умер легендарный сумоист Акэбоно Таро
AP Photo/Matthew Minard

11 апреля на 55-м году жизни умер легендарный сумоист Акэбоно Таро, сообщают японские СМИ.

Причина смерти – сердечная недостаточность.

Борец стал первым не японцем, удостоенным ранга екодзуны. Акэбоно Таро – гаваец. Имя при рождении Чедвик Ханео Роуэн.

Он выиграл 11 турниров. Боевой вес – 230 кг.

В 2003-2006 годах Акэбоно Таро выступал в промоушене К-1 (кикбоксинг и ММА).

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