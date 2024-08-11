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Олимпиада. Баскетбол. Чемпионами стали американцы

время публикации: 11 августа 2024 г., 00:33 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 00:33
Олимпиада. Баскетбол. Чемпионами стали американцы
AP Photo/Michael Conroy

Чуда не произошло. Противостоять американской "дрим-тим" в мужском баскетбольном турнире Парижской олимпиады не смог никто (разве что сербы в полуфинале были близки к сенсации).

В финале американцы победили сборную Франции 98:87.

Несмотря на заверения комментатора "Франция стучится в дверь", не было похоже. что у хозяев есть шанс.

После 10 минут 20:15, 20 - 49:41, 30 - 72:66.

Самый результативный игрок матча Виктор Вембаньяма (Франция) (26 + 7 подборов).

Стефен Карри набрал 24 очка и сделал 5 передач.

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