Олимпиада. Баскетбол. Чемпионами стали американцы

Чуда не произошло. Противостоять американской "дрим-тим" в мужском баскетбольном турнире Парижской олимпиады не смог никто (разве что сербы в полуфинале были близки к сенсации).

В финале американцы победили сборную Франции 98:87.

Несмотря на заверения комментатора "Франция стучится в дверь", не было похоже. что у хозяев есть шанс.

После 10 минут 20:15, 20 - 49:41, 30 - 72:66.

Самый результативный игрок матча Виктор Вембаньяма (Франция) (26 + 7 подборов).

Стефен Карри набрал 24 очка и сделал 5 передач.