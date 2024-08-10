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Сборная Израиля завоевала седьмую медаль на парижской Олимпиаде

время публикации: 10 августа 2024 г., 18:47 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 18:55
Сборная Израиля завоевала седьмую медаль на парижской Олимпиаде
AP Photo/Dar Yasin

Израильские спортсмены установили национальный рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде. 10 августа в Париже ими была завоевана седьмая медаль: сборная Израиля стала серебряным призером в групповом многоборье (художественная гимнастика).

Таким образом, израильтяне в Париже завоевали одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медали.

Чемпионом Олимпиады стал виндсерфер Том Реувени.

Серебряные медали ранее завоевали дзюдоистки Инбар Ланир и Раз Гершко, виндсерфер Шарон Кантор, Артем Долгопят (спортивная гимнастика).

Бронзовым призером Олимпиады стал дзюдоист Петр Пальчик.

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Сборная Израиля на парижской Олимпиаде. Кто и в каком виде спорта завоевал медали