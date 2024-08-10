Сборная Израиля завоевала седьмую медаль на парижской Олимпиаде

Израильские спортсмены установили национальный рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде. 10 августа в Париже ими была завоевана седьмая медаль: сборная Израиля стала серебряным призером в групповом многоборье (художественная гимнастика).

Таким образом, израильтяне в Париже завоевали одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медали.

Чемпионом Олимпиады стал виндсерфер Том Реувени.

Серебряные медали ранее завоевали дзюдоистки Инбар Ланир и Раз Гершко, виндсерфер Шарон Кантор, Артем Долгопят (спортивная гимнастика).

Бронзовым призером Олимпиады стал дзюдоист Петр Пальчик.