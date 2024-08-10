Сборная Израиля завоевала седьмую медаль на парижской Олимпиаде
время публикации: 10 августа 2024 г., 18:47 | последнее обновление: 10 августа 2024 г., 18:55
Израильские спортсмены установили национальный рекорд по количеству медалей на одной Олимпиаде. 10 августа в Париже ими была завоевана седьмая медаль: сборная Израиля стала серебряным призером в групповом многоборье (художественная гимнастика).
Таким образом, израильтяне в Париже завоевали одну золотую, пять серебряных и одну бронзовую медали.
Чемпионом Олимпиады стал виндсерфер Том Реувени.
Серебряные медали ранее завоевали дзюдоистки Инбар Ланир и Раз Гершко, виндсерфер Шарон Кантор, Артем Долгопят (спортивная гимнастика).
Бронзовым призером Олимпиады стал дзюдоист Петр Пальчик.