Олимпиада. Марафон. Сифан Хассан установила олимпийский рекорд. Израильтянка на девятом месте
время публикации: 11 августа 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 11:40
Победительницей женского марафона Парижской олимпиады стала Сифан Хассан (Нидерланды), побившая олимпийский рекорд - 2 часа 22 минуты 55 секунд.
Предыдущий рекорд (2 часа 23 минуты 7 секунд) в Лондоне установила эфиопка Тики Гелана.
Сифан Хассан - двукратная чемпионка Токийской олимпиады.
На 3 секунды от чемпионки отстала эфиопка Тигст Ассефа.
Бронзовую медаль завоевала кенийка Хелен Обиои.
Израильтянка Лона Чемтаи Салпетер финишировала девятой. Израильтянка Маор Тиюри заняла 49-е место.
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