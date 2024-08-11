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Олимпиада. Марафон. Сифан Хассан установила олимпийский рекорд. Израильтянка на девятом месте

время публикации: 11 августа 2024 г., 11:38 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 11:40
Олимпиада. Марафон. Сифан Хассан установила олимпийский рекорд. Израильтянка на девятом месте
AP Photo/Dar Yasin

Победительницей женского марафона Парижской олимпиады стала Сифан Хассан (Нидерланды), побившая олимпийский рекорд - 2 часа 22 минуты 55 секунд.

Предыдущий рекорд (2 часа 23 минуты 7 секунд) в Лондоне установила эфиопка Тики Гелана.

Сифан Хассан - двукратная чемпионка Токийской олимпиады.

На 3 секунды от чемпионки отстала эфиопка Тигст Ассефа.

Бронзовую медаль завоевала кенийка Хелен Обиои.

Израильтянка Лона Чемтаи Салпетер финишировала девятой. Израильтянка Маор Тиюри заняла 49-е место.

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