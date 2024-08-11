Олимпиада. В медальном зачете лидируют китайцы Сборная Израиля на 39-м месте

В предпоследний день Парижской олимпиады сборная Китая вырвалась в лидеры медального зачета. Китайцы завоевали 39 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовых медали.

На втором месте сборная США (38 + 42 + 42), на третьем - австралийцы (18 + 18 + 14).

Сборная Украины на 21-м месте (3 + 5 + 4).

Израильтяне на 39-м месте (1 + 5 +1).