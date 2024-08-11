Церемония закрытия Олимпиады 2024 в Париже – чего ожидать

Сегодня, 11 августа, в Париже пройдет церемония закрытия летних Олимпийских игр. Начало церемонии запланировано на 20:00 по парижскому времени.

В последний день Олимпиады будут разыграны 13 комплектов медалей в 9 видах спорта – легкой атлетике, баскетболе, волейболе, гандболе, водном поло, велоспорте на треке, борьбе, тяжелой атлетике и современном пятиборье. Сегодня станет известно, какая страна выиграла медальный зачет Олимпиады в Париже.

Закрытие игр пройдет на стадионе "Стад де Франс", а в самой церемонии примут участие мировые звезды, а также более 100 музыкальных исполнителей, акробатов, танцоров и других артистов. Художественный руководитель церемонии Олимпиады Томас Джолли заявил, что событие должно стать "рекордным".

"Я разработал шоу, в котором Олимпийские игры снова исчезнут, а кто-то придет и положит им начало. Это очень визуальное, очень хореографическое, очень акробатическое шоу с оперным измерением, чтобы создать великолепную визуальную фреску и попрощаться со спортсменами со всего мира", – рассказал Джолли.

Главной частью церемонии закрытия Олимпийских игр должен стать эффектный трюк Тома Круза. Ожидается, что голливудский актер совершит спуск по веревке с вершины "Стад де Франс" и пронесет Олимпийский флаг по стадиону.