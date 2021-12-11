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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 05:38

Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу

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Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу

В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Бразильянки победили сборную Аргентины 24:19.

Аргентина - Бразилия 19:24

Южная Корея - Германия 28:37

Венгрия - Конго 30:22

Япония - Австрия 32:30


Хорватия - Испания 23:27

Чехия - Дания 14:29

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