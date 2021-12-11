Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Бразильянки победили сборную Аргентины 24:19.
Аргентина - Бразилия 19:24
Южная Корея - Германия 28:37
Венгрия - Конго 30:22
Япония - Австрия 32:30
Хорватия - Испания 23:27
Чехия - Дания 14:29
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// NEWSru.co.il // Спорт // 10 декабря 2021
Россиянки сыграли вничью со сборной Словении. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
Россиянки сыграли вничью со сборной Словении. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 декабря 2021
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии