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NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 11:12

Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов

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Тейлор Моррис

В Хорватии проходит 53-й турнир по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb (серия "Челленджер"). В соревнованиях женщин победила Анастасия Губанова (Грузия), набравшая 184.29 балла.

Израильтянка Тейлор Моррис заняла 13-е место (139.24 балла).

В соревнованиях пар победили американцы Одри Лю и Миша Митрофанов (195.32). Израильтяне Хейли Копс и Евгений Краснопольский на 12-м месте (159.51).

В соревнованиях танцевальных пар после первого танца лидируют Элисон Рид (ранее выступавшая за сборную Израиля) и Саулиус Амбрулевичюс (Литва).


Израильтяне Мария и Михаил Носовицкие занимают девятое место.

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