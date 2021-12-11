Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
В Хорватии проходит 53-й турнир по фигурному катанию Golden Spin of Zagreb (серия "Челленджер"). В соревнованиях женщин победила Анастасия Губанова (Грузия), набравшая 184.29 балла.
Израильтянка Тейлор Моррис заняла 13-е место (139.24 балла).
В соревнованиях пар победили американцы Одри Лю и Миша Митрофанов (195.32). Израильтяне Хейли Копс и Евгений Краснопольский на 12-м месте (159.51).
В соревнованиях танцевальных пар после первого танца лидируют Элисон Рид (ранее выступавшая за сборную Израиля) и Саулиус Амбрулевичюс (Литва).
Израильтяне Мария и Михаил Носовицкие занимают девятое место.
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