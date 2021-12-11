Команда Андрея Шевченко проиграла в дерби

В стартовом матче семнадцатого тура чемпионата Италии "Дженоа" проиграла "Сампдории" 1:3. Команда Андрея Шевченко занимает предпоследнее место в Серии А.

"Дженоа": Сиригу, Ванхейсден (Каллон, 85), Кришито, Мазиелло (Васкес, 57), Камбьясо, Гильоне, Стураро, Эрнани (Портанова, 73), Бадель, Пандев, Экубан (Дестро, 57)

"Сампдория":Аудеро, Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Торсби (Шабо, 76), Адриэн Силва, Экдаль, Кандрева (Аскильдсен, 90+4), Капуто, Габбьядини (Верре, 68)

"Сампдория" открыла счет на 7-й минуте. Кандрева навесил. Габбьядини в падении головой отправил мяч в нижний угол 0:1.

На 49-й минуте Габбьядини прорвался к штрафной и сделал передачу. Кандрева пробил в ближний угол. Сиригу мяч парировал. Франческо Капуто добил мяч в сетку 0:2.

На 67-й минуте Габбьядини сделал длинный пас вперед. Капуто прошел до штрафной, с фланга сместился в штрафную площадь и сделал пас назад. Габбьядини пробил метров с 20. Мяч попал в Зиньо Ванхейсдена и влетел в сетку 0:3.

На 78-й минуте Камбьясо навесил. Дестро головой отправил мяч в угол ворот 1:3.