Иерусалим:
10 - 19°
Тель-Авив:
14 - 24°
Эйлат:
17 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт11 декабря 2021 г., 10:40

Команда Андрея Шевченко проиграла в дерби

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Команда Андрея Шевченко проиграла в дерби

В стартовом матче семнадцатого тура чемпионата Италии "Дженоа" проиграла "Сампдории" 1:3. Команда Андрея Шевченко занимает предпоследнее место в Серии А.

"Дженоа": Сиригу, Ванхейсден (Каллон, 85), Кришито, Мазиелло (Васкес, 57), Камбьясо, Гильоне, Стураро, Эрнани (Портанова, 73), Бадель, Пандев, Экубан (Дестро, 57)

"Сампдория":Аудеро, Ауджелло, Колли, Йосида, Берешиньски (Дрэгушин, 68), Торсби (Шабо, 76), Адриэн Силва, Экдаль, Кандрева (Аскильдсен, 90+4), Капуто, Габбьядини (Верре, 68)


"Сампдория" открыла счет на 7-й минуте. Кандрева навесил. Габбьядини в падении головой отправил мяч в нижний угол 0:1.

На 49-й минуте Габбьядини прорвался к штрафной и сделал передачу. Кандрева пробил в ближний угол. Сиригу мяч парировал. Франческо Капуто добил мяч в сетку 0:2.

На 67-й минуте Габбьядини сделал длинный пас вперед. Капуто прошел до штрафной, с фланга сместился в штрафную площадь и сделал пас назад. Габбьядини пробил метров с 20. Мяч попал в Зиньо Ванхейсдена и влетел в сетку 0:3.

На 78-й минуте Камбьясо навесил. Дестро головой отправил мяч в угол ворот 1:3.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Ошибка вратаря и дальний удар. "Кельн" неожиданно проиграл аутсайдеру
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
"Нант" победил, проигрывая 0:2 после первого тайма. Великолепный победный гол Саймона
// NEWSru.co.il // Спорт // 11 декабря 2021
Гол бывшего форварда "Зари". Победный пенальти на последних секундах матча
// NEWSru.co.il // Спорт // 10 декабря 2021
Участники плэй-офф Лиги Европы
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:57 "Сельта" и "Мальорка" сыграли вничью
11:12 Турнир в Загребе. Результаты израильских фигуристов
10:40 Команда Андрея Шевченко проиграла в дерби
10:03 Кросби обошел Савара и Андрейчука. Победный буллит Петтерсона
09:27 Ошибка вратаря и дальний удар. "Кельн" неожиданно проиграл аутсайдеру
08:14 Адетокунбо установил рекорд. Результаты матчей НБА
07:45 "Нант" победил, проигрывая 0:2 после первого тайма. Великолепный победный гол Саймона
07:00 "Барселона" победила "Реал" и вышла в лидеры. Результаты матчей Евролиги
06:11 Гол бывшего форварда "Зари". Победный пенальти на последних секундах матча
05:38 Аргентинки проиграли сборной Бразилии. Результаты матчей чемпионата мира по гандболу
Загрузка...