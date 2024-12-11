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Спорт

Результаты израильского горнолыжника в Италии

Горные лыжи
время публикации: 11 декабря 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 11:47
Результаты израильского горнолыжника в Италии
AP Photo/Gabriele Facciotti

Израильский горнолыжник Барнабас Селлеш начал новый сезон в Италии.

На соревнованиях в Валь-Гардене (Греден) он занял 13-е место в скоростном спуске. В супергиганте он был дисквалифицирован.

В молодежном чемпионате Италии Барнабас Селлеш занял шестое место в слаломе.

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