Результаты израильского горнолыжника в Италии
время публикации: 11 декабря 2024 г., 11:47 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 11:47
Израильский горнолыжник Барнабас Селлеш начал новый сезон в Италии.
На соревнованиях в Валь-Гардене (Греден) он занял 13-е место в скоростном спуске. В супергиганте он был дисквалифицирован.
В молодежном чемпионате Италии Барнабас Селлеш занял шестое место в слаломе.
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