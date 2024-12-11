Результаты израильского горнолыжника в Италии

Израильский горнолыжник Барнабас Селлеш начал новый сезон в Италии.

На соревнованиях в Валь-Гардене (Греден) он занял 13-е место в скоростном спуске. В супергиганте он был дисквалифицирован.

В молодежном чемпионате Италии Барнабас Селлеш занял шестое место в слаломе.