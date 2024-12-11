НХЛ. Дубль Кунина. Хет-трик Рантанена. Суэйман пропустил 8 шайб. Возвращение Фридмана

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Виннипег" разгромил "Бостон" 8:1.

Каролина Хурикейнз - Сан-Хосе Шаркс 3:2

После двух периодов "акулы" вели в счете 2:1. Обе шайбы в ворота хозяев забросил еврейский нападающий "Сан-Хосе" Люк Кунин.

Еврейский защитник "акул" Джейк Уолман отыграл 23 минуты. Показатель -2.

Коламбус Блю Джекетс - Филадельфия Флайерз 3:5

На 52-й минуте счет был 1:5.

Две шайбы забросил Трэвис Конечны (Филадельфия).

Нью-Джерси Дэвилз - Торонто Мейпл Лифс 1:2 (овертайм)

Еврейский форвард "Нью-Джерси" Джек Хьюз отыграл 22 минуты. Показатель -1. Его брат защитник Люк Хьюз отыграл 20 минут. Показатель +1.

По броскам 39:16 в пользу "Нью-Джерси". 38 сэйвов совершил Энтони Столарц.

Питтсбург Пингвинз - Колорадо Эвеланш 2:6

По пять очков набрали Нэйтан Маккиннон (1 + 4) и Микко Рантанен (3 + 2).

Нью-Йорк Айлендерс - Лос-Анджелес Кингз 1:3

Нешвилл Прэдейчез - Калгари Флэймз 3:4

"Хищники" вели в счете 1:0, 2:1 и 3:2.

На 54-й минуте Брейден Пахал сравнял счет 3:3. На 59-й минуте Джонатан Юбердо реализовал численное преимущество.

Две шайбы забросил Джонатан Маршессо (Нешвилл).

Виннипег Джетс - Бостон Брюинз 8:1

8 шайб пропустил еврейский вратарь "Бостона" Джереми Суэймен. 27 сэйвов.

По 3 очка набрали Кайл Коннор (1 + 2) и Марк Шейфеле (2 + 1).

Эдмонтон Ойлерз - Тампа-Бей Лайтнинг 2:1

Еврейский форвард "нефтяников" Зак Хайман отыграл 18 минут 20 секунд. Показатель +1.

Юта - Миннесота Уайлд 4:5 (буллиты)

Единственный буллит в серии (по 3 попытки) забросил Мэтью Болди.

3 (1 + 2) очка набрал Маркус Йоханссон (Миннесота).

Две шайбы забросил Клейтон Келлер (Юта).

Сиэтл Кракен - Флорида Пантерз 1:2 (буллиты)

"Пантеры" реализовали оба буллита. Хоккеисты "Сиэтла" в двух попытках забить не сумели.

Ванкувер Кэнакс - Сент-Луис Блюз 3:4 (овертайм)

Еврейский защитник "Ванкувера" Марк Фридман вернулся в основной состав и отыграл 15 минут. Показатель 0. Он провел первый матч в сезоне.

Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз отыграл 30 минут. Показатель 0.

Еврейский нападающий "Ванкувера" Макс Сасон провел восьмой матч в сезоне (он начинал сезон в "Эбботсфорд Кэнакс"). Он отыграл 10 минуть. Показатель 0.