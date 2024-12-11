Скандал в США. Руководители сборной замалчивали сексуальное насилие в отношении биатлонисток

Несколько бывших спортсменок сборной США по биатлону заявили в интервью АР, что сексуальное насилие и домогательства со стороны тренеров и других руководителей десятилетиями замалчивались и игнорировались, сообщает ABC News.

Спортсменки, в том числе участницы олимпиад, заявили, что должностные лица не обращали внимания на заявления о сексуальном насилии.

Чиновники были заинтересованы в завоевании медалей, а не в скандалах и привлечении виновных к ответственности.

По словам пострадавших спортсменок, мужчины. причастные к сексуальном насилию, "поднимались по карьерной лестнице", а многие их жертвы "вынуждены были рано завершить карьеру".

Один тренер был отправлен в отставку после попытки самоубийства спортсменки. Но позже он тренировал паралимпийскую сборную.

Спортсменки заявили, что проинформировали Макса Кобба, но он не ответил им. Тогда Макс Кобб был менеджером сборной. Позже он стал генеральным менеджером Ассоциации биатлона США, а сейчас является одним из руководителей Международного союза биатлонистов.

Два тренера и бывший биатлонист сборной США подтвердили данные о "нездоровой атмосфере в сборной", и заявили, что столкнулись с репрессиями после своих высказываний.

"Моя безопасность в команде была явно второстепенной по сравнению с иерархической структурой власти, ориентированной на имидж, медали и маркетинг", — сказала двукратная олимпийская чемпионка Джоан Уайлдер. Она добавила, что жаловалась Коббу, но ее тренер не был наказан за попытку сексуального насилия в 1990 году.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2009 года Грейс Буто сказала, что жаловалась Коббу и другим официальным лицам на домогательства двух тренеров. но жалобы остались без внимания, что привело к попытке самоубийства.

Она добавила, что руководители сборной "предпочитали поддержать хищников, а не их жертвы".

Бывшие спортсменки сделали заявления после сообщения АР о том, что олимпийская спортсменка Джоанн Рид подвергалась сексуальному насилию и домогательствам в течение многих лет, согласно выводам Центра США по безопасному спорту, наблюдательной группы, созданной для расследования обвинений в сексуальном насилии в олимпийских видах спорта после скандала с Ларри Нассаром в спортивной гимнастике США.

Рид рассказала АР, что ее жалобы, переданные руководителям, игнорировались в течение трех лет.

Макс Кобб отверг обвинения, заявив, что 33 года работал в сборной США и для него всегда безопасность спортсменов была основополагающей. От интервью он отказался.

Аудитор Вестри Лайт неделю назад опубликовала отчет, в котором критикуется " недостаток внимания, уделяемого созданию уважительной среды".