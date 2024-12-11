Фигурное катание. Умерла чемпионка мира и призер олимпиады в Санкт-Морице

На 99-м году жизни умерла знаменитая венгерская фигуристка Андреа Кекеши, сообщают венгерские СМИ.

С Эде Кираем она была одним из сильнейших дуэтов в парном катании во второй половине 1940-х годов.

Они - четырехкратные чемпионы Венгрии, двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира 1949 года, серебряные призеры чемпионата мира 1948 года и серебряные призеры олимпиады в Санкт-Морице (1948 год).