Фигурное катание. Умерла чемпионка мира и призер олимпиады в Санкт-Морице
время публикации: 11 декабря 2024 г., 12:02 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 12:02
На 99-м году жизни умерла знаменитая венгерская фигуристка Андреа Кекеши, сообщают венгерские СМИ.
С Эде Кираем она была одним из сильнейших дуэтов в парном катании во второй половине 1940-х годов.
Они - четырехкратные чемпионы Венгрии, двукратные чемпионы Европы, чемпионы мира 1949 года, серебряные призеры чемпионата мира 1948 года и серебряные призеры олимпиады в Санкт-Морице (1948 год).
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