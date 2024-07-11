Баскетбол. Тель-авивского "Маккаби" подписал центрового с опытом выступлений в НБА

Центровой/ форвард Веньен Габриэль подписал контракт с тель-авивским "Маккаби", сообщает официальный сайт клуба.

Баскетболист, имеющий гражданство США и Южного Судана, подписал контракт по формуле "1 + 1".

Веньен Габриэль выступал в НБА за "Сакраменто Кингз", "Портленд Трэйл Блэйзерс", "Нью-Орлеан Пеликанз", "Бруклин Нетс", "Лос-Анджелес Клипперс", "Лос-Анджелес Лейкерс", "Мемфис Гризлиз".

В регулярных чемпионатах НБА он сыграл 150 матчей, в плэй-ин и плэй-офф - 16.

Веньен Габриэль в составе сборной Южного Судана участник чемпионата мира 2023 года. Он был лидером турнира по блок-шотам.

Американский защитник Джордан Лойд близок к возвращению в Израиль и заключению контракта с тель-авивским "Маккаби".

В 2017-18 годах он выступал за эйлатский "Апоэль".

В прошлом сезоне он был игроком "Монако".