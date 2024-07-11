Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. Израильтянки проиграли сборной Турции
время публикации: 11 июля 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 14:43
В Литве состоялись матчи первого раунда плэй- офф (1/8 финала) молодежного женского чемпионата Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Израильтянки проиграли сборной Турции 76:88.
После первой четверти ничья 25:25.
После 20 минут 41:34, 30 - 67:54.
Мощный матч провели лидеры турчанок. Берлин Сертоглу набрала 30 очков, Илиф Истанбуллоглу набрала 21 очко и сделала 8 подборов.
Самый результативный игрок сборной Израиля - Хила Карш (23 + 5 перехватов).
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