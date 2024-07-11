Евро 2024. Финал будут судить французы

Главным арбитром финального матча чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Англии, будет француз Франсчуа Летексье.

Помогать ему будут соотечественники Мехди Рахмуни и Сирил Мунье.

Резервный арбитр - поляк Шимон Марчиняк.

Главный видеоассистент - француз Жером Бриссар.

Финал состоится 14 июля в Берлине. Начало матча в 22:00 по израильскому времени.