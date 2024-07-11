x
11 июля 2024
|
последняя новость: 14:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 июля 2024
|
11 июля 2024
|
последняя новость: 14:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евро 2024. Финал будут судить французы

время публикации: 11 июля 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 14:05
Евро 2024. Финал будут судить французы
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Главным арбитром финального матча чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Англии, будет француз Франсчуа Летексье.

Помогать ему будут соотечественники Мехди Рахмуни и Сирил Мунье.

Резервный арбитр - поляк Шимон Марчиняк.

Главный видеоассистент - француз Жером Бриссар.

Финал состоится 14 июля в Берлине. Начало матча в 22:00 по израильскому времени.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2024

Кубок Америки. Футболисты сборной Колумбии подрались с уругвайскими фанатами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2024

Евро 2024. Необычные достижения сборной Англии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2024

Поражение "Динамо" в Болгарии. Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 июля 2024

Евро 2024. Список лучших бомбардиров