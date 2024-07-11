Евро 2024. Финал будут судить французы
время публикации: 11 июля 2024 г., 14:05 | последнее обновление: 11 июля 2024 г., 14:05
Главным арбитром финального матча чемпионата Европы по футболу, в котором встретятся сборные Испании и Англии, будет француз Франсчуа Летексье.
Помогать ему будут соотечественники Мехди Рахмуни и Сирил Мунье.
Резервный арбитр - поляк Шимон Марчиняк.
Главный видеоассистент - француз Жером Бриссар.
Финал состоится 14 июля в Берлине. Начало матча в 22:00 по израильскому времени.
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