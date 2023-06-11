Сборная Израиля завоевала бронзовые медали юношеского чемпионата мира по футболу

В матче за третье место юношеского чемпионата мира по футболу (игроки до 20 лет), который проходит в аргентине, израильтяне обыграли сборную Южной Кореи 3:1.

На 7-й минуте Шибли совершил сольный проход и пробил с линии штрафной. Вратарь парировал. На 19-й минуте Хамза Шибли отдал красивый пас. Ран Биньямин пробил "боковыми ножницами" 1:0.

На 22-й минуте Фейнгольд в своей штрафной толкнул в спину корейского нападающего. Ли Сун Вон реализовал пенальти 1:1. Он забил третий гол на чемпионате и стал лучшим бомбардиром сборной Южной Кореи.

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Первый тайм в целом прошел в равной борьбе.

На 56-й минуте Халайли сделал отличный пас в штрафную. Биньямин пытался пробить через себя, но не попал в ворота. На 62-й минуте израильтяне опасно подали угловой.

На 70-й минуте Шибли пробил метров с 20. Вратарь мяч парировал. Сеньор добил мяч в сетку, но забил гол из положения "вне игры".

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На 76-й минуте Халайли обыграл на фланге защитника и навесил. Сеньор ударом слету отправил мяч под перекладину 2:1. На 82-й минуте после углового Халайли пробил через себя - мяч опустился на сетку сверху.

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На 85-й минуте после подачи углового Халайли забил 3:1. Он становится лучшим бомбардиром сборной Израиля на чемпионате - 3 гола.