Джиро д'Италия. Пятый этвап выиграл Арно Демар. Гонщик израильской команды финишировал третьим
Победителем пятого этапа многодневной велогонки " Джиро д'Италия" стал французский велогонщик команды Groupama FDJ Арно Демар.
На втором месте колумбиейц Фкрнандо Гавирия (UAE Team Emirates), на третьем - итальянец Джакомо Ниццоло (Israel Premier Tech).
В общем зачете лидирует испанец Хуан Педро Лопес.
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