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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 18:18

Джиро д'Италия. Пятый этвап выиграл Арно Демар. Гонщик израильской команды финишировал третьим

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Джиро д'Италия. Пятый этвап выиграл Арно Демар. Гонщик израильской команды финишировал третьим

Победителем пятого этапа многодневной велогонки " Джиро д'Италия" стал французский велогонщик команды Groupama FDJ Арно Демар.

На втором месте колумбиейц Фкрнандо Гавирия (UAE Team Emirates), на третьем - итальянец Джакомо Ниццоло (Israel Premier Tech).

В общем зачете лидирует испанец Хуан Педро Лопес.

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