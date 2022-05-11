Умер легендарный форвард "Аякса"
11 мая на 85-м году жизни скончался бывший нападающий амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Хенк Грот, сообщают спортивные издания Нидерландов.
Хенк Грот выступал за "Аякс" (четырехкратный чемпион Нидерландов, двукратный обладатель Кубка Нидерландов, обладатель Международного футбольного кубка 1962 года) и "Фейенорд" (чемпион Нидерландов 1965 года и обладатель Кубка Нидерландов 1965 года).
Форвард "Аякса" становился лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов 1959-60 годов (38 голов в 33 матчах) и 1960-61 (41 гол в 32 матчах).
В 1960-69 годах Хенк Грот был игроком сборной Нидерландов.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 11 мая 2022
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