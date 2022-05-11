Йокич второй раз подряд станет самым ценным игроком НБА
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич второй год подряд будет признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА, сообщает ESPN.
Среднестатистические показатели - 27.1 + 13.8 подборов + 7.9 передач за матч.
Никола Йокич стал первым игроком в истории Лиги, набравшим в одном сезоне более 2000 очков, сделавшим более 1000 подборов и 500 передач.
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