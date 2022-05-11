"Майами" и "Финикс" разгромили соперников и приблизились к полуфиналам
Продолжается второй раунд плэй-офф НБА. "Майами" разгромил "Филадельфию" 120:85, "Финикс" - Даллас" 110:80.
Майами Хит - Филадельфия Сиксерз 120:85(счет в серии 3:2)
Финикс Санз - Даллас Мэверикс 110:85(3:2)
Вторую половину матча хозяева выиграли со счетом 61:34.
По 28 очков набрали Девин Букер (Финикс) и Лука Дончич (Даллас). Лидер техасцев сделал 11 подборов.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 07 мая 2022
НБА. "Даллас" и "Филадельфия" одержали первые победы в сериях
НБА. "Даллас" и "Филадельфия" одержали первые победы в сериях