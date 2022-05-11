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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 08:39

"Майами" и "Финикс" разгромили соперников и приблизились к полуфиналам

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"Майами" и "Финикс" разгромили соперников и приблизились к полуфиналам

Продолжается второй раунд плэй-офф НБА. "Майами" разгромил "Филадельфию" 120:85, "Финикс" - Даллас" 110:80.

Майами Хит - Филадельфия Сиксерз 120:85(счет в серии 3:2)

Финикс Санз - Даллас Мэверикс 110:85(3:2)

Вторую половину матча хозяева выиграли со счетом 61:34.

По 28 очков набрали Девин Букер (Финикс) и Лука Дончич (Даллас). Лидер техасцев сделал 11 подборов.


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