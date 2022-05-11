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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 08:20

Дубль Обамеянга. Араухо увезли в больницу. "Барселона" победила

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дубль Обамеянга. Араухо увезли в больницу. "Барселона" победила

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. "Барселона" победила "Сельту" 3:1 и оторвалась от "Севильи" (идущей третьей) на 7 очков.

Валенсия - Бетис (Севилья) 0:3

Гранада - Атлетик (Бильбао) 1:0

Барселона - Сельта (Виго) 3:1

На 11-й минуте гости могли забить, но Гальярдо не попал в пустые ворота. Уже после эпизода лайнсмен поднял флажок, сигнализируя, что был офсайд. Через 3 минуты судья мог назначить пенальти в ворота хозяев. Араухо зацепил Аспаса. После долгого разбора с видеоповтором пенальти назначен не был.


На 30-й минуте Дембеле классно прорвался по флангу и прострелил. Депай пробил точно 1:0.

На 36-й минуте гости могли отыграться. Гальярдо пробил в нижний угол. Тер Штеген мяч парировал.

На 41-й минуте Обамеянг принял мяч в штрафной и пробил с разворота 2:0. На 48-й минуте Дембеле прошел по флангу и прострелил. Обамеянг сходу отправил мяч в нижний угол 3:0. В 15 матчах Примеро габонский форвард забил 11 мячей.

Через 2 минуты голкипер каталонцев ошибся, делая передачу защитнику. Гальярдо мяч перехватил и прострелил. Яго Аспас пробил точно 3:1.

На 58-й минуте гости остались в меньшинстве. Мурильо сбил Депая, который мог выходить один на один.

На 61-й минуте игрок "Барселоны" Рональд Араухо упал на газон. Первую помощь ему оказывал Аспас, затем врачи. "Скорая помощь" выехала на поле и увезла футболиста в больницу.

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