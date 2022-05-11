Тяжелая атлетика. Молодежный чемпионат мира. В медальном зачете победили турки, украинцы на третьем месте

В Гераклине, Греция, завершился молодежный чемпионат мира по тяжелой атлетике. В медальном зачете победили турки, завоевавшие 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

На втором месте сборная Армении (2 + 2 + 1), на третьем - Украины и Узбекистана (2 + 1 + 1).

В чемпионате участвовали пять израильтян. Наши спортсмены медалей не завоевали.

Палестинец Мохаммед Хамада (весовая категория до 102 кг) завоевал бронзовую медаль.