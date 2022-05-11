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NEWSru.co.il :: Спорт11 мая 2022 г., 17:32

Майк Тайсон не предстанет перед судом за избиение пассажира самолета

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Майк Тайсон не предстанет перед судом за избиение пассажира самолета

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон не предстанет перед судом за избиение пассажира в самолете, сообщает ESPN.

Об этом заявил прокурор округа Сан-Матео, Калифорния.

Стороны решили не доводить дело до суда.


Инцидент произошел в самолете, летевшем из Сан-Франциско в аэропорт Форт-Лодердейл/ Голливуд, Флорида. Один из пассажиров долго обращался к Майку Тайсону. Словесные конфликт перерос в стычку. Майк несколько раз ударил оппонента.

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