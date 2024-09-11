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Шахматная олимпиада. Состав сборных Израиля

время публикации: 11 сентября 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 13:51
Шахматная олимпиада. Состав сборных Израиля
AP Photo/Kamran Jebreili

Сегодня в Будапеште начнется 45-я шахматная олимпиада. Приводим составы сборных Израиля.

Мужская сборная

Максим Родштейн (2600)

Идо Горштейн (2543)

Тамир Набати (2630)

Илья Смирин (2575)

Евгений Постный 5877

Женская сборная

Марсель Эфроимски (2408)

Маша Клинова (2227)

Нога Ориан (2187)

Ронит Левитан (2137)

Дана Кохави (2009).

В первом туре израильтяне играют со сборной Эфиопии, израильтянки - Суринама.

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