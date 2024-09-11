Шахматная олимпиада. Состав сборных Израиля
время публикации: 11 сентября 2024 г., 13:51 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 13:51
Сегодня в Будапеште начнется 45-я шахматная олимпиада. Приводим составы сборных Израиля.
Мужская сборная
Максим Родштейн (2600)
Идо Горштейн (2543)
Тамир Набати (2630)
Илья Смирин (2575)
Евгений Постный 5877
Женская сборная
Марсель Эфроимски (2408)
Маша Клинова (2227)
Нога Ориан (2187)
Ронит Левитан (2137)
Дана Кохави (2009).
В первом туре израильтяне играют со сборной Эфиопии, израильтянки - Суринама.
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