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Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Состав сборных Израиля

время публикации: 11 сентября 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 13:03
Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Состав сборных Израиля
AP Photo/Rick Rycroft

Сегодня в Лимбурге, Бельгия, начнется чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. В нем принимают участие 959 спортсменов из 37 стран.

Состав сборных Израиля:

Мужчины

Итамар Эйнгорн, Гай Сагив, Одед Когут, Ротем Тана

Женщины

Ротем Гафинович

Молодежная сборная. Мужчины (год рождения 2002-2005)

Матар Перец, Эмри Пайнгзихт.

Молодежная сборная. Женщины. Годы рождения 2002-2005.

Адар Шрики, Хили Бидерман.

Юниоры. Мужчины. Годы рождения 2006-2007

Саар Идан, Рои Эдингер, Рон Доьан, Яир Тубуль, Двир Лави.

Юниоры. Женщины. Годы рождения 2006-2007

Тамар Бецалель.

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