Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Состав сборных Израиля

Сегодня в Лимбурге, Бельгия, начнется чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. В нем принимают участие 959 спортсменов из 37 стран.

Состав сборных Израиля:

Мужчины

Итамар Эйнгорн, Гай Сагив, Одед Когут, Ротем Тана

Женщины

Ротем Гафинович

Молодежная сборная. Мужчины (год рождения 2002-2005)

Матар Перец, Эмри Пайнгзихт.

Молодежная сборная. Женщины. Годы рождения 2002-2005.

Адар Шрики, Хили Бидерман.

Юниоры. Мужчины. Годы рождения 2006-2007

Саар Идан, Рои Эдингер, Рон Доьан, Яир Тубуль, Двир Лави.

Юниоры. Женщины. Годы рождения 2006-2007

Тамар Бецалель.