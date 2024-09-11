Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. Состав сборных Израиля
время публикации: 11 сентября 2024 г., 13:03 | последнее обновление: 11 сентября 2024 г., 13:03
Сегодня в Лимбурге, Бельгия, начнется чемпионат Европы по шоссейному велоспорту. В нем принимают участие 959 спортсменов из 37 стран.
Состав сборных Израиля:
Мужчины
Итамар Эйнгорн, Гай Сагив, Одед Когут, Ротем Тана
Женщины
Ротем Гафинович
Молодежная сборная. Мужчины (год рождения 2002-2005)
Матар Перец, Эмри Пайнгзихт.
Молодежная сборная. Женщины. Годы рождения 2002-2005.
Адар Шрики, Хили Бидерман.
Юниоры. Мужчины. Годы рождения 2006-2007
Саар Идан, Рои Эдингер, Рон Доьан, Яир Тубуль, Двир Лави.
Юниоры. Женщины. Годы рождения 2006-2007
Тамар Бецалель.
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