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Пляжный волейбол. Израильтяне стали победителями турнира в Таиланде

Пляжный волейбол
время публикации: 12 апреля 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 09:56
Пляжный волейбол. Израильтяне стали победителями турнира в Таиланде
AP Photo/Louise Delmotte

Победителями турнира Beach Pro Tour Future в Сонгхла, Таиланд, стали Эйлон Алазар и Кевин Кузьмичев.

В финале израильский дуэт победил австрийцев Александра Хубера (участника олимпиады в Рио-де-Жанейро) и Робина Зейдля 21:13, 21:18.

В полуфинале израильтяне обыграли немцев Момме Лоренца и Тило Ритцшефа 21:19, 21:15.

Победительницами турнира стали американки Элайна и Морган Чакон.

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