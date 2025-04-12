Пляжный волейбол. Израильтяне стали победителями турнира в Таиланде
время публикации: 12 апреля 2025 г., 09:46 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 09:56
Победителями турнира Beach Pro Tour Future в Сонгхла, Таиланд, стали Эйлон Алазар и Кевин Кузьмичев.
В финале израильский дуэт победил австрийцев Александра Хубера (участника олимпиады в Рио-де-Жанейро) и Робина Зейдля 21:13, 21:18.
В полуфинале израильтяне обыграли немцев Момме Лоренца и Тило Ритцшефа 21:19, 21:15.
Победительницами турнира стали американки Элайна и Морган Чакон.
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