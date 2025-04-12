Завершился регулярный чемпионат Евролиги. Результаты матчей
время публикации: 12 апреля 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 12 апреля 2025 г., 08:58
Завершился регулярный чемпионат Евролиги. С первого места в плэй-офф вышел "Олимпиакос".
В плэй-офф вышли "Олимпиакос", "Фенербахче", "Панатинаикос", "Монако", "АБарселона", "Анадолу Эфес".
В плэй-ин сыграют "Реал", "Париж", "Бавария" и "Црвена Звезда".
"Маккаби" сезон провалил и занял 16-е место (из 18), одержав 11 побед в 34 матчах.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Жальгирис (Каунас, Литва) 87:77
Турки благодаря этой победе обошли "Реал" и вышли в плэй-офф.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 111:104 (овертайм)
Счет основного времени 96:96.
Кендрик Нанн (Панатинаикос) сделал "дабл-дабл 30+" (31 + 10 передач) и стал самым результативным игроком регулярного сезона.
Барселона (Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 91:87
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