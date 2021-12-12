Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом мира по тхэквондо среди паралимпийцев

В субботу, 11 декабря, 19-летний израильтянин Асаф Ясур завоевал титул чемпиона мира по тхэквондо среди паралимпийцев. Чемпионат проходил в Стамбуле (Турция).

Асаф Ясур (весовая категория до 58 кг, К44) на пути к золотой медали провел пять боев. Он победил бойцов из Индии, Гватемалы, Монголии, России и Турции.

Это первый титул чемпиона мира в спортивной карьере Ясура. Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.

После победы на чемпионате мира Асаф ставит перед собой новую цель: победить на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поздравил чемпиона мира с победой.