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NEWSru.co.il :: Спорт12 декабря 2021 г., 07:46

Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом мира по тхэквондо среди паралимпийцев

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Израильтянин Асаф Ясур стал чемпионом мира по тхэквондо среди паралимпийцев

В субботу, 11 декабря, 19-летний израильтянин Асаф Ясур завоевал титул чемпиона мира по тхэквондо среди паралимпийцев. Чемпионат проходил в Стамбуле (Турция).

Асаф Ясур (весовая категория до 58 кг, К44) на пути к золотой медали провел пять боев. Он победил бойцов из Индии, Гватемалы, Монголии, России и Турции.

Это первый титул чемпиона мира в спортивной карьере Ясура. Он родился и вырос на Голанских высотах. В возрасте 13 лет потерял обе руки в результате несчастного случая (перенес удар током от высоковольтного кабеля). Восстановившись после тяжелых операций, начал заниматься спортом.


После победы на чемпионате мира Асаф ставит перед собой новую цель: победить на Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поздравил чемпиона мира с победой.

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